«Проще не бывает»: Лариса Долина рассказала про свой райдер

Лариса Долина: в моей гримерке обычно только вода и кофе

Список пожеланий звезды остается максимально нетребовательным и не меняется со временем.

Народная артистка России Лариса Долина рассказала о своем райдере и требованиях к условиям перед выступлениями. Этим в беседе с корреспондентом 5-tv.ru она поделилась на международной профессиональной музыкальной премии BraVo.

По словам певицы, ее список пожеланий остается максимально простым и не меняется со временем.

«У меня очень простой. Настолько простой, что проще не бывает. Ничего не прибавлялось, ничего не убавлялось. Вообще просто», — сказала она.

К тому же артистка отметила, что ее райдер можно назвать одним из самых скромных. Она пояснила, что в нем нет ни дополнительных условий, ни сложных требований, а все остается без изменений на протяжении долгого времени.

По словам Долиной, из-за ограничений в питании она не употребляет фрукты, поэтому в гримерке обычно есть только вода и кофе. Она подчеркнула, что кофе является обязательным пунктом, из-за чего организаторы устанавливают в помещении небольшую кофемашину.

«Нет, фрукты мне нельзя, поэтому это вода. Это кофе, кофе обязательно, да. И поэтому мне всегда в мою гримерку ставят кофе-машину, небольшую, маленькую. Я предпочитаю просто и ничего такого особенного», — заявила исполнительница.

Артистка также добавила, что предпочитает минимализм и не нуждается в каких-либо особых условиях. Она уточнила, что пьет кофе без сахара.

«Я пью экспрессо обычный. Без сахара всегда», — заключила она.

