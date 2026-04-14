«Надо было слушаться»: Долина рассказала, кому она раньше подчинялась

Это длилось на протяжении 20 лет.

Народная артистка России Лариса Долина рада, что больше никому не подчиняется. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на международной музыкальной профессиональной премии «Браво».

«В этом году 55 лет как я в профессии. Из них первые лет 20 я починялась. Кто-то был моим художественным руководителем, дирижером…я подчинялась!» — вспоминает певица в беседе с журналистами.

Однако теперь все изменилось — теперь ей не надо никого слушать.

«Мне надо было слушаться своих начальников. Это, к счастью, прошло», — добавила она.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лариса Долина оставила в прошлом историю с квартирой и мошенниками. Артистка заявила, что пережила тяжелый этап и больше не хочет к нему возвращаться. По словам Долиной, сейчас она полностью сосредоточена на работе: активно гастролирует, участвует в спектаклях и чувствует себя стабильно. Пережитое, как призналась певица, стало для нее серьезным испытанием, но помогло по-новому взглянуть на жизнь.

