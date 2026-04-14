«Борется за свою жизнь»: жених онкобольной Лерчек о ее походах в фитнес-клуб

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Поводом для комментария мужчины стали публикации в соцсетях, где пользователи поставили под сомнение серьезность состояния инфлюенсера.

Партнер блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини подтвердил, что она продолжает посещать спортзал во время лечения от онкологического заболевания. Об этом он рассказал подписчикам в соцсети.

По словам мужчины, тренировки Валерии проходят по рекомендации врачей.

Поводом для комментария избранника блогера стали публикации в соцсетях, где пользователи утверждали, что видели Чекалину в фитнес-клубе и ставили под сомнение серьезность ее состояния.

При этом Сквиччиарини пояснил, что физическая активность включена в план лечения Лерчек, а специалисты особенно советовали ей плавание, чтобы снизить нагрузку на позвоночник. Он также выразил надежду, что после разъяснений критика в адрес Чекалиной прекратится.

«Скоро мы поделимся информацией. Возможно, вы извинитесь и перестанете насмехаться над теми, кто борется за свою жизнь», — написал Луис.

У Чекалиной диагностирован рак желудка четвертой стадии с метастазами, в том числе в легкие, ноги и позвоночник. После начала лучевой терапии врачи удалили новообразование в позвонках блогера, из-за чего она временно не могла самостоятельно передвигаться.

Во время беременности Валерия неоднократно попадала в больницу, испытывая сильные боли. После родов ее состояние ухудшилось, и она была госпитализирована в онкологическую реанимацию. В дальнейшем специалисты также выявили у нее доброкачественное образование в области мозга.

В данный момент Чекалина проходит лечение в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина.

Несмотря на тяжелое состояние, близкие отмечают, что блогер старается сохранять привычный ритм жизни и проводить больше времени с детьми. Сквиччиарини поддерживает ее в лечении.

Параллельно продолжается судебное разбирательство, связанное с бывшим супругом Чекалиной. Гагаринский районный суд Москвы приговорил Артема Чекалина к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 194,5 миллиона рублей по делу о незаконном выводе средств за рубеж. Защита планирует обжаловать это решение.

Уголовное дело в отношении самой Валерии Чекалиной временно приостановлено до завершения ее лечения.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.