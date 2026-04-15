Дочка Алсу поступила в один из ведущих вузов США

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Наследница певицы выбрала обучение за океаном по направлению экономики.

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова поступила в один из крупнейших университетов США. Об этом рассказала сама артистка в беседе с 7Дней.ru на гала-концерте VIII Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в Большом театре.

По словам Алсу, дочь полностью сосредоточилась на учебе и не рассматривает возвращение к музыкальной карьере на текущем этапе. Певица уточнила, что несмотря на расстояние, семья поддерживает постоянный контакт и остается на связи практически ежедневно.

«Мы каждый день на связи, практически 24 часа в сутки. Все ее мысли о высшем образовании. Пока что она не думает о карьере певицы, но в таком возрасте многое меняется, иногда очень резко. Так что поживем — увидим», — рассказала певица.

Стоимость года обучения в The Ohio State University (Абрамова поступила на факультет экономики) составляет около 25 тысяч долларов. В социальных сетях Микеллу уже поздравили близкие и родственники, включая сестру Сафину. Отмечается, что старшая дочь семьи также выбрала профессиональный путь вне шоу-бизнеса и ориентировалась на научную сферу.

Микелла является дочерью певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. В 2024 году супруги официально расторгли брак, при этом сохранили совместную опеку над тремя детьми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как развод сказался на жизни и творчестве Алсу. Певица отмечала, что после расставания с супругом пересмотрела отношение к себе и собственным жизненным приоритетам.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.