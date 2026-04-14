«Бабкофон»: почему Шура до сих пор пользуется кнопочным телефоном

Певец Шура до сих пор пользуется кнопочным телефоном

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Одиноков; 5-tv.ru

Певец рассказал, как с таким «гаджетом» он заказывает такси.

Пока мировые технологии шагнули далеко вперед, а люди жаждут заполучить себе последнюю модель навороченного гаджета, певец Шура и тут всех смог удивить: оказывается, артист до сих пор пользуется простым кнопочным телефонам, и его это полностью устраивает. Об этом стало известно в эфире утреннего шоу «1+1» на «Новом Радио» специально для 5-tv.ru.

Сначала слова Шуры восприняли как шутку, но певец был серьезен, как никогда. Ведущие буквально воскликнули от неожиданности, увидев в руках Шуры вещицу из прошлого — то ли от удивления, то ли от приступа ностальгии.

«У меня у бабушки такой был!» — сказал ведущий.

«Это так и называется — бабкофон», — так ласково Шура назвал свой телефон.

Простой кнопочный телефон вызвал настоящий ажиотаж в студии, и у всех внезапно появилось много вопросов к звезде. Например, можно ли с этой «звонилки» заказать такси? На это Шура ответил отрицательно, добавив, что для этой функции у него есть специальные люди.

«Так и живу», — сказал певец.

Одним из главных преимуществ такого телефона, как сказал Шура, является долгая зарядка. Такой «гаджет» можно не заряжать хоть пять дней.

