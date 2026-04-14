Высокая миссия дежурства: Минпросвещения объяснило роль уборки в школах

Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Подобные меры должны быть организованы с учетом возможностей детей и носить воспитательный характер.

Дежурства и уборка в российских школах рассматриваются в качестве элементов трудового воспитания и общественно полезной деятельности. Об этом заявили в пресс-службе Министерства просвещения России.

В ведомстве отметили, что такие практики помогают формировать у учеников ответственность и привычку к труду.

Также там пояснили, что следует придерживаться подхода, который применялся в советской системе образования. По оценке министерства, этот опыт способствовал развитию у детей трудолюбия и понимания ответственности как за собственный результат, так и за общий труд.

К тому же в министерстве подчеркнули, что при планировании подобных занятий необходимо учитывать возраст школьников, их физическую подготовку и опыт самостоятельной и коллективной работы. Помимо этого, важно обращать внимание на особенности взаимодействия учеников со сверстниками и взрослыми.

До этого член Общественной палаты Российской Федерации Ольга Павлова высказывалась о необходимости вернуть в школы практику дежурств, уборки кабинетов и ухода за пришкольной территорией. По ее мнению, такие виды деятельности можно вводить без обязательного согласования с родителями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.