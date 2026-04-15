В США планируют ограничить возможность рождения детей для иностранных гражданок

Американские власти начинают масштабную кампанию по борьбе с нелегальной иммиграцией через материнство.

В США инициирован процесс по пресечению так называемого родильного туризма. Об этом сообщило агентство Reuters.

Специалисты местной иммиграционной и таможенной службы (ICE) подготовили план по выявлению и блокировке схем, при которых иностранки въезжают в страну по обычным туристическим визам исключительно ради появления ребенка на свет на американской территории.

Основной целью таких поездок является автоматическое получение гражданства США для новорожденного. В рамках новой операции агентам ведомства поручено провести тщательные проверки и найти посреднические организации, специализированные компании и целые сети, которые профессионально занимаются содействием в реализации подобных планов.

Следственные действия направлены на структуры, которые за денежное вознаграждение помогают иностранным гражданкам оформлять въездные документы с предоставлением заведомо ложных сведений о целях визита.

Посредники не только занимаются визовым сопровождением, но и полностью организуют процесс пребывания и родов в клиниках.

«Безудержный родильный туризм обходится налогоплательщикам в огромную сумму и угрожает нашей национальной безопасности», — пояснила жесткую позицию властей официальный представитель Белого дома.

Согласно ее заявлению, такие практики создают чрезмерную нагрузку на бюджетную систему и социальную инфраструктуру, а также используются для обхода установленных правил законной иммиграции.

Эксперты и сами путешественницы все чаще указывают на сложности процесса получения гражданства таким путем. Ранее гражданка России, уже имевшая опыт родов в США, опровергла популярное мнение о том, что эта страна является идеальным местом для подобных целей.

По ее словам, отсутствие медицинского страхования, непонимание тонкостей местной бюрократии и неопределенный правовой статус превращают процесс в серьезное испытание для психики.

Без значительных финансовых ресурсов и знания американской системы здравоохранения роды могут стать крайне рискованным и нервным мероприятием, не гарантирующим ожидаемого результата. Тем не менее, власти намерены полностью искоренить индустрию, предлагающую такие услуги.

