Команда Кэти Перри ответила на скандальные обвинения в домогательствах

Менеджмент поп-дивы назвал заявления Руби Роуз безрассудной ложью и напомнил о репутации актрисы.

Представители знаменитой американской исполнительницы Кэти Перри официально опровергли заявления актрисы Руби Роуз, которая обвинила певицу в неподобающем поведении и домогательствах. Об этом сообщило издание RadarOnline.

По данным источника, реакция менеджмента последовала незамедлительно после того, как скандальная информация начала распространяться в медиапространстве.

Позиция стороны артистки заключается в полном отрицании любых подобных инцидентов, которые могли бы иметь место в прошлом.

В расширенном комментарии менеджеры Кэти Перри подчеркнули, что подобные выпады со стороны Роуз не являются чем-то новым и не подкреплены никакими доказательствами.

«Распространяемые в социальных сетях обвинения не только безосновательны, но и представляют собой безрассудную ложь. У госпожи Роуз есть целая история публичных обвинений в социальных сетях, которые неоднократно опровергались», — заявили в команде звезды.

Окружение певицы настаивает на том, что актриса склонна к провокациям в цифровом пространстве, а ее слова в адрес различных знаменитостей часто оказываются вымышленными и направленными лишь на привлечение внимания.

Личная жизнь Кэти Перри и ранее становилась объектом пристального внимания СМИ и поклонников. Например, еще осенью 2025 года исполнительница сама решила приоткрыть завесу тайны над своими отношениями в творчестве.

В одной из своих новых композиций Перри подробно изложила факторы, которые привели к ее разрыву с известным голливудским актером Орландо Блумом, прославившимся благодаря роли в кинофраншизе «Пираты Карибского моря».

