Неожиданная встреча: два жениха устроили потасовку на свадьбе из-за одной невесты

В Индии два жениха устроили потасовку на свадьбе из-за одной невесты

Второй претендент на руку девушки появился неожиданно.

В Индии праздничная церемония в деревне Кхатаули была прервана из-за одновременного прибытия двух разных женихов к дому одной невесты. Об этом сообщает Times of India.

Ситуация быстро переросла в открытое противостояние между двумя свадебными процессиями, когда каждая сторона начала доказывать свои права на заключение брака. Конфликт сопровождался массовой дракой, в которой приняли участие многочисленные родственники с обеих сторон. Это вынудило очевидцев вызвать сотрудников правоохранительных органов для наведения порядка.

Отец девушки пояснил прибывшим полицейским, что изначально, около шести месяцев назад, его 17-летняя дочь была официально помолвлена с 20-летним Прадипом Кумаром из соседнего района. Однако за сутки до запланированного торжества в семье первого жениха произошла трагедия — скончался родственник. Представители Кумара не смогли оперативно подтвердить, состоится ли мероприятие в срок, и тогда семья невесты приняла решение экстренно заменить кандидата.

Новым избранником стал молодой человек по имени Акаш из города Меерут, который прибыл на праздник в то же время, что и первый жених. В ходе разбирательства инцидент принял новый оборот: правоохранителям поступил сигнал о том, что невеста может быть несовершеннолетней.

Чиновники и полиция приняли решение немедленно остановить свадебный обряд. Девушку забрали из семьи и направили во временный центр социальной защиты, после чего ее делом занялся Комитет по защите прав детей. В ближайшее время медики проведут освидетельствование для точного установления возраста невесты.

В итоге оба несостоявшихся мужа покинули деревню ни с чем.

