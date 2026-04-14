Приглашенный на вечеринку P. Diddy звезда сериала «Жуки» отказался от бизнеса

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Бывший бар артиста Максима Лагашкина теперь находится под контролем налоговых и судебных органов.

Известный по сериалу «Жуки» актер Максим Лагашкин, который получал приглашение на закрытую вечеринку американского рэпера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс), вышел из состава учредителей московского «Dream Bar». Об этом написало издание URA.RU.

Изменения зафиксированы в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) 13 марта 2026 года.

Согласно данным реестра, запись об участии Лагашкина в компании была удалена. В документах указано, что 13 марта из ЕГРЮЛ исключили сведения об артисте как об учредителе. Этот бар оставался единственным бизнес-активом актера.

По открытым данным, решение могло быть связано с ухудшением финансовых показателей. Известно, что выручка заведения снизилась на 19% в 2025 году и составила 122,9 миллиона рублей, а чистая прибыль сократилась на 89% — до 1,3 миллиона рублей.

До этого сообщалось, что у бара накопились долги более чем на три миллиона рублей. Из-за этого налоговые органы временно ограничивали операции по счетам. К концу 2025 года задолженность перед налоговой оценивалась в 1,8 миллиона рублей.

Кроме того, к компании были поданы шесть исков на общую сумму 1,6 миллиона рублей. Все требования суд удовлетворил, однако полностью обязательства не были закрыты.

В начале 2026 года ситуация не улучшилась. За первые полтора месяца к бару поступили еще четыре иска от поставщиков на сумму в 245 тысяч рублей.

В данный момент заведение находится под контролем налоговых и судебных органов. Финансовые операции остаются ограниченными, что осложняет работу бизнеса. При этом счет бара не заблокирован, а текущая задолженность составляет около 37 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокаты P. Diddy намерены обжаловать его приговор. Рэпера арестовали в сентябре 2024 года. Основное обвинение в его адрес было связано с организацией вечеринок под названием «freak-offs» (в переводе с английского языка — «развратные вечеринки». — Прим. ред.), участников которых, в том числе и несовершеннолетних, принуждали к «секс-представлениям». В начале июля 2025 года суд присяжных признал рэпера виновным в перевозке женщин для занятия проституцией, но при этом оправдал его по более серьезным обвинениям, в том числе в торговле людьми для сексуальной эксплуатации и сговоре с целью рэкета.

В США суд признал музыканта виновным в транспортировке людей для занятия проституцией и приговорил к 50 месяцам тюрьмы.

