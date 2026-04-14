Весна отменяется: Сочи накрыл ледяной шторм

Дороги и тротуары превратились в каток.

В самый разгар весны Сочи резко вернулся в зиму. По черноморскому курорту пронесся ледяной шторм. Ударная порция града засыпала дороги и тротуары. Они очень быстро покрылись ледяной коркой и превратились в сплошной каток. На отдельных участках образовались снежные заносы. К такому повороту оказались готовы далеко не все водители.

Такое пугающее шоу устроил ледоход в Томске. Огромные глыбы вышли из воды и добрались до набережной, снося все на своем пути. Ледяные заторы мешают реке встать в русло. Из-за этого соседние участки и дороги продолжает топить. Чтобы лед тронулся, спасатели уже провели серию взрывов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава прогностического центра Александр Шувалов оценил вероятность скорого выпадения снега в Москве. По словам эксперта, полностью исключать возвращение таких осадков нельзя, поскольку в климате средней полосы регулярно наблюдаются так называемые холодные периоды, включая «черемуховые холода» и «дубовые холода», которые случаются даже в первой половине мая.

Синоптик пояснил, что гарантий дать невозможно, однако устойчивого снежного покрова ожидать не стоит. Если снег и выпадет, это будет эпизод, который быстро сменится более теплой весенней погодой. При этом в ближайшие десять дней выпадение снега в средней полосе не предвидится.

