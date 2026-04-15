«Спасибо» березе: аллергикам посоветовали уехать из Москвы

Аллергикам стоит покинуть Москву на период активного цветения березы, чтобы снизить нагрузку на организм, рассказало издание URA.RU. Об этом сообщила заместитель главного врача Института иммунологии ФМБА России Евгения Назарова на конференции в пресс-центре «Москва».

По словам специалиста, сезон цветения березы в столичном регионе, как правило, начинается в конце апреля и достигает максимума в течение последующих недель. В этот период концентрация аллергенов в воздухе резко увеличивается.

«Поэтому если есть возможность у пациентов поменять климатическую зону на две-три недели основного пика пыления, то это тоже вариант», — отметила врач.

Назарова также обратила внимание на рост числа аллергических заболеваний.

Тем, кто не планирует или не может покинуть город, рекомендуется заранее подготовиться к сезону. В частности, начать прием антигистаминных препаратов до начала активного цветения, а также использовать барьерные средства защиты, включая назальные фильтры. Кроме того, стоит ограничить пребывание на улице в сухую и ветреную погоду, когда концентрация пыльцы достигает максимальных значений.

Дополнительной мерой профилактики может стать регулярная влажная уборка помещений, позволяющая снизить содержание аллергенов в домашней среде. Также рекомендуется проветривать жилье в часы минимальной активности пыления.

