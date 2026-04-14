Журналисты перетекали рекой: визит Лаврова в Китай вызвал максимальный ажиотаж

К главе МИД России в Поднебесной относятся с особым вниманием.

Ситуацию на Ближнем Востоке обсуждают сегодня в Китае. С официальным визитом в Пекин прибыл Сергей Лавров. Как заявил глава российской дипломатии, страны Запада под различными предлогами вмешиваются во внутренние дела других государств. За переговорами в столице КНР — наблюдает обозреватель «Известий» Виктор Синеок.

Сергей Лавров прилетел в Китай. Важный визит в сложной международной обстановке. События развиваются стремительно. Многое изменилось в том числе и пока самолет летного отряда Россия летел из Москвы в Пекин.

На пути кортежа силовики раздвигали пекинские пробки. К этому гостю тут относятся с особым вниманием. И подчеркивают это на каждом шагу. Место, отведенное дпереговоров, — резиденция Дяоюйтай. А вот эта точка, где должно пройти рукопожатие, китайцы заранее пометили место каждого. Там, где должен стоять Сергей Лавров, там — кружочек, а где Ван И там — звездочка. А как еще сделать, чтобы министры точно не ошиблись?

Впрочем, по выражению лица Сергея Лаврова, когда к нему вышел Ван И, стало понятно: «пекинский хендшейк» между друзьями испортить не может ничто.

Этот визит вызвал еще и максимальный интерес. Чтобы сдержать операторов с фотографами, местный протокол носил с собой специальную веревку. Журналисты перетекали из зала в зал рекой.

«Можно заметить, какой ажиотаж у прессы, в том числе у китайской. Переговоры начались, предстоит обсудить еще многое, в том числе и горячие темы», — отметил корреспондент.

«Сегодня основы международных отношений подвергаются тяжелейшим испытаниям. Посмотрим, что произошло в начале года в Латинской Америке, в Венесуэле, что происходит сейчас на Ближнем Востоке. Украинский кризис, который Запад пытался искусственно создать, чтобы, как он заявлял, «нанести стратегическое поражение Российской Федерации», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Перед каждым участником переговоров чай — обязательно, салфетки и черный с красным карандаши. Чтобы удобнее было выделять главное. На повестке в том числе и подробности новых встреч руководителей России и Китая. О контактах уже принципиально договорились.

«Дорогой мой друг. Благодаря стратегическому руководству председателя Си Цзиньпина и президента (Владимира. — Прим. ред.) Путина китайско-российские отношения уверенно продвигаются вперед! Вопреки всему!» — подчеркнул министр иностранных дел КНР Ван И.

Больше двух часов обсуждения за закрытыми дверями, перед которыми постоянно дежурили девушки, готовые принеси еще чаю. Близко снимать их китайская сторона отчего-то не дала.

Ворс на коврах за пределами зала переговоров тем временем выровняли и подняли. Как раз на маршруте, по которому министры потом прошли, чтобы подписать план межмидовских консультаций на 2026 год. То есть, все контакты расписаны и между этими ведомствами.

