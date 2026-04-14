Первые за 30 лет: Израиль и Ливан готовятся к прямым переговорам

Израиль и Ливан готовятся к первым за 30 лет прямым переговорам

Потенциальное мирное соглашение стало бы дипломатической победой для Трампа.

О ситуации на Ближнем Востоке. Израиль и Ливан сейчас готовятся к первым более чем за 30 лет прямым переговорам. Они стартуют в Вашингтоне в ближайшие часы.

Стороны будут представлены на уровне послов, в роли посредника выступит госсекретарь США Марко Рубио. Позиции стран жесткие. Бейрут требует прекращения израильских обстрелов и полного вывода войск со своей территории. В свою очередь Израиль продвигает идею создания «буферной зоны» на юге Ливана под контролем ЦАХАЛ.

Что касается США, пресса пишет, что потенциальное мирное соглашение стало бы дипломатической победой для Трампа, поскольку он рискует надолго увязнуть в иранском конфликте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп объявил о введении тотальной военно-морской блокады Ормузского пролива, пообещав перехватывать любые суда, связанные с Ираном. Военные эксперты сомневаются в осуществимости этого плана из-за иранских мин и беспилотников. На фоне заявлений нефть снова взлетела в цене.

Блокада ударит по Ирану меньше, чем по Китаю, чьи корабли регулярно проходят через пролив. В Министерстве иностранных дел КНР заявили, что в торговых войнах нет победителей, и призвали соблюдать прекращение огня. Союзники США по НАТО не были посвящены в планы: Париж и Лондон созывают экстренную конференцию, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказал в какой-либо помощи, подчеркнув, что Британия не будет втянута в войну с Ираном.

