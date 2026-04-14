«Будем дальше бороться»: как Михаилу Пичугину удалось выжить в Охотском море

Фото, видео: © РИА Новости/Зорикто Дагбаев; 5-tv.ru

Мужчина потерял брата и племянника и получил три года принудительных работ и штраф 40 тысяч рублей.

О точке в громком деле Михаила Пичугина — того самого единственного выжившего в Охотском море. Сегодня его признали виновным по делу о гибели двух человек — брата и племянника. Вся эта история — готовый сценарий к остросюжетному фильму. Путешественники хотели доплыть до Шантарских островов и обратно. Но отказал мотор, пропала связь и начались два месяца скитаний.

Спасли Пичугина рыбаки на судне с говорящим названием «Ангел» — и фактически случайно, наткнувшись на его катамаран в открытом море. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин расскажет точно ли это конец.

Его двухмесячное плавание завершилось на скамье подсудимых. Михаилу Пичугину, который дрейфовал в открытом море на лодке, в зале суда выносят приговор — три года принудительных работ и штраф 40 тысяч рублей за подделку документов и нарушение правил эксплуатации водного транспорта.

«Будем дальше бороться, жить, выживать», — сказал осужденный Михаил Пичугин.

Его история похожа на жесткий сценарий выживания. В августе 2024 года Пичугин с братом и 15-летним племянником отправились в путешествие по Охотскому морю — к Шантарским островам — смотреть на китов. Переночевали в бухте Врангеля — место неподалеку — и отправились обратно. По пути отказал лодочный мотор.

Это кадры спасения Пичугина. Завернутые в брезент тела родных, которые умерли от истощения и переохлаждения. Пичугин не раз рассказывал историю спасения: пытались починить мотор, гребли по очереди, когда осталось одно весло — не могли справиться с управлением. Лодка большая, почти пять метров в длину, судно все время уносило течением к берегам Камчатки.

«Спальные мешки сушили, но до конца не высыхали», — вспоминал Пичугин.

Первое время использовали ракетницы, кричали, размахивали спасательными жилетами при виде пролетающих вертолетов, но заметить лодку было невозможно. На 41-й день не выдержало сердце племянника Ильи — он погиб первым, позже скончался брат Михаила.

«Илья, получается, 18 сентября, Сергей — 28. Кстати, вот написаны даты, я писал», — рассказал путешественник.

Михаил с каждым днем терял силы, похудев на половину своего веса. Еда — лапша быстрого приготовления и сушеный горох — закончилась еще спустя полторы недели. Пытался ловить чаек, пил дождевую воду и продолжал вглядываться вдаль, пока на 67-й день его не обнаружил траулер.

«Разглядели, потому что у нас были включены промысловые огни, поисковые. Он подавал сигналы бедствия, руками махал нам», — сообщил старший помощник капитана Евгений Савин.

В советское время учили готовиться к худшему. Нормативы ГТО, курсы ОБЖ, ориентирование на местности. Любой знал: спички в герметичной упаковке, нож всегда при себе, лодка — не игрушка. Перед выходом в море требовали зарегистрировать маршрут, проверяли снаряжение и учили держать связь. Сейчас — полная свобода. Никто не спросит, есть ли спутниковый телефон или запасные весла.

«Я представляю, что мотор заглох. Я всегда живу по правилам двух, два — это как минимум», — пояснил спасатель, организатор курса по выживанию Илья Ванюков.

По версии следствия, Пичугин сообщил в ГИМС другие данные о мощности мотора. Из средств связи был только мобильный телефон, а для таких путешествий должны быть спутниковая связь и хотя бы коротковолновая радиостанция, чтобы связаться с проходящими кораблями.

«Передать свои координаты для поисково-спасательной работы, которые проводились. Они бы проводились не в том квадрате, где их ожидали найти, а в том квадрате, где они по факту находились», — подчеркнул эксперт по выживанию Эдуард Халилов.

Пичугин — опытный охотник и рыболов. По версии следствия, он не должен был вообще уводить катамаран от берега на почти три километра, а отплыл на 35. Защита путешественника частично согласна с этим, но изначально настаивала на административной статье.

«Если у нас будет решение о том, что нужно апелляцию, мы ее от имени Михаила Алексеевича и от своих имен подадим в обязательном порядке», — сказал адвокат Михаила Пичугина Андрей Назаров.

Приговор еще не вступил в законную силу, но для Пичугина, как и для всех, кто выходит в море, эта история — не про наказание, а урок на будущее: как выжить в условиях, когда остаешься наедине с природой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.