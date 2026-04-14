«Рабочий процесс»: поклонница Чумакова высказалась о страстных танцах с артистом

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Участница выступления заявила о корректном поведении артиста во время номера на сцене.

Поклонница певца Алексея Чумакова и основательница школы танцев для взрослых Юлия Подпятникова прокомментировала изданию Газета.ру распространившееся в сети видео с участием артиста, заявив, что его поведение во время совместного выступления оставалось профессиональным и не выходило за рамки допустимого.

По словам Подпятниковой, ролик был снят на одном из мероприятий, где Чумаков выступал в качестве приглашенного артиста, а она присутствовала в статусе гостьи.

«На видео абсолютно творческий и рабочий процесс. Алексей работал на мероприятии. Я была гостьей мероприятия. Алексей вел себя профессионально и уважительно, ничего вызывающего или некомфортного в его поведении не было. Границ никто не переходил», — высказалась танцовщица.

Подпятникова также отреагировала на волну критики, появившуюся в социальных сетях после публикации ролика. Она указала, что считает негативные комментарии необоснованными и не видит причин для осуждения. По ее мнению, происходящее на сцене не выходило за рамки общепринятого поведения на подобных мероприятиях.

«Все упреки в его и мою сторону считаю совершенно надуманными и несправедливыми», — заявила Подпятникова.

Ранее пользователи интернета обратили внимание на фрагмент выступления, в котором артист взаимодействует с поклонницей: в частности, он прижимается к ней в танце и целует ей руки. Эти действия вызвали неоднозначную реакцию аудитории, часть которой сочла поведение певца неподобающим, учитывая его семейное положение.

