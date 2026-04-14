Путин утвердил 40 членов Общественной палаты по президентской квоте

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В их числе оказался директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты России (ОП РФ) Александр Школьник.

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении 40 членов Общественной палаты РФ по президентской квоте. Документ опубликовали на официальном сайте, и официально запустили процедуру формирования нового состава органа.

В числе утвержденных оказался директор Музея Победы и заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Школьник. Предыдущий раз состав палаты обновлялся в апреле 2023 года, тогда «президентский список» обновился ровно на четверть.

Как формируется новый состав

Согласно законодательству, глава государства после консультаций с общественными объединениями, некоммерческими организациями и академиями наук определяет 40 кандидатов. Это граждане, имеющие значимые заслуги перед страной и обществом. При этом не менее половины из них должны представлять профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и другие некоммерческие организации (НКО).

Публикация информации о направлении предложений на официальном сайте президента считается стартом процедуры формирования. После этого в течение 30 дней региональные общественные палаты выбирают по одному представителю для включения в федеральный состав.

Одновременно кандидаты из президентского списка должны в письменной форме подтвердить согласие или отказаться от участия. Затем в течение 15 дней президент утверждает окончательный список и предлагает участникам приступить к формированию полного состава палаты.

Чем занимается Общественная палата

Общественная палата Российской Федерации выполняет функции общественного контроля и участвует в выработке государственной политики. В ее задачи входит учет интересов граждан, защита их прав и свобод, а также поддержка деятельности общественных объединений и НКО.

Кроме того, палата следит за работой федеральных и региональных органов власти, а также органов местного самоуправления. Отдельное направление — контроль за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания.

Всего в состав палаты входят 172 человека. Из них 40 утверждаются президентом, 89 делегируются регионами и 43 представляют общественные объединения и некоммерческие организации. Срок полномочий членов составляет три года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.