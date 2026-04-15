Помогите своей печени: диетолог рассказала, какая доступная рыба полезнее всего

Диетолог Цуканова: скумбрия — лидер по защите организма от токсинов и воспаления

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Для повседневного рациона жителям мегаполисов лучше комбинировать разные виды.

Среди доступных видов рыбы максимальную пользу организму приносит скумбрия (или близкая к ней сельдь) благодаря высокому содержанию омега-3, селена и витамина D. Об этом aif.ru рассказала врач-диетолог-нутрициолог Анна Цуканова.

Однако для тех, кто живет в загрязненных городах, специалист советует комбинировать скумбрию с белой рыбой — треской, минтаем, пикшей, навагой. Рыба обеспечивает организм качественным белком, не перегружая пищеварение, что важно в условиях стресса и интенсивного ритма жизни.

Один из ключевых элементов в составе рыбы — селен, входящий в антиоксидантные ферменты и защищающий клетки от свободных радикалов, количество которых многократно растет при вдыхании загрязненного воздуха. Такой атмосферой грешит почти каждый мегаполис.

Йод поддерживает щитовидную железу и помогает адаптироваться к нагрузкам, а цинк участвует в иммунных реакциях и восстановлении тканей. Все вместе эти вещества помогают нашей печени — главному органу детоксикации.

Регулярное включение рыбы в рацион, по словам диетолога, формирует основу для устойчивости организма к неблагоприятным факторам. Это системный подход, дающий накопительный эффект.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.