Бархатцы с июня: как правильно вырастить дома крепкую рассаду цветов

Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

Бархатцы остаются одними из самых популярных цветов у дачников благодаря неприхотливости и долгому цветению. Для того, чтобы получить яркие кусты в начале лета, специалисты посоветовали выращивать их через рассаду. В материале издание Life.ru подготовило подробную инструкцию, как правильно правильно сеять, ухаживать и высаживать растения.

Почему бархатцы стоит выращивать через рассаду

Главная причина, почему бархатцы нужно выращивать через рассаду, — более раннее цветение. Однако это не единственное преимущество. Бархатцы устойчивы к засухе и продолжают цвести до самых заморозков. Кроме того, они помогают защищать огород: их аромат отпугивает вредителей — колорадского жука, тлю и проволочника.

Когда сеять бархатцы в 2026 году

Сроки посева бархатцев зависят от даты высадки в открытый грунт. Для расчета достаточно отнять около 50–55 дней, так как именно столько требуется на формирование крепкой рассады. В разных регионах сроки различаются:

на юге посев начинают в первой декаде марта;

в средней полосе — в начале апреля;

на Урале, в Сибири и Ленинградской области — ближе к концу апреля.

Сроки также зависят от сорта: высокорослые виды сеют раньше, а низкорослые — позже.

По лунному календарю благоприятными днями для посева считаются 18–19, 22–23 и 26–28 апреля. Для высадки в грунт подойдут 25–28 мая.

Как правильно посеять семена бархатцев

Для посева бархатцев подходят как общие контейнеры, так и отдельные стаканчики. Грунт должен быть рыхлым и питательным. Его рекомендуется обеззаразить, чтобы избежать грибковых заболеваний.

Семена размещают в бороздках глубиной около одного сантиметра с интервалом в один-два сантиметра. После этого почву увлажняют из распылителя и накрывают пленкой, создавая эффект парника.

Уход за всходами бархатцев

Первые ростки появляются через пять-семь дней. После этого температуру снижают до 15–20 градусов, а емкость переносят на свет. Полив проводят умеренно, избегая переувлажнения, чтобы не спровоцировать заболевание «черной ножки».

Пикировка, закаливание и высадка бархатцев

Через две-три недели после всходов, когда появятся настоящие листья, растения рассаживают по отдельным емкостям. При пересадке стебель заглубляют до семядольных листьев — это помогает укрепить корневую систему.

За одну-две недели до высадки рассаду начинают выносить на свежий воздух, постепенно увеличивая время. Это помогает растениям легче перенести пересадку.

Пересадку проводят в конце мая или начале июня, когда минует угроза заморозков. Расстояние между растениями зависит от сорта:

низкорослые — 15–20 сантиметров;

среднерослые — 20–25 сантиметров;

высокорослые — 30–40 сантиметров.

Рассаду высаживают вместе с комом земли и хорошо поливают.

Уход за бархатцами после высадки

Бархатцы не требуют сложного ухода. Их поливают умеренно и подкармливают один-два раза за сезон. Для более пышного цветения специалисты порекомендовали регулярно удалять увядшие соцветия. Как отметили эксперты, при соблюдении простых правил бархатцы будут радовать яркими красками все лето и до глубокой осени.

