Утром или вечером? Врач назвал лучшее время для пробежки

Спорт наиболее полезен в определенное время суток.

Нередко россияне, которые только начинают вести активный образ жизни, задаются вопросом: когда лучше всего бегать — утром или вечером? В беседе с aif.ru врач-физиотерапевт Галина Энгельгардт подтвердила, что это действительно важно. Поэтому если есть возможность выбора, стоит его учесть.

По словам эксперта, утренние занятия наиболее полезны. Пробежка после пробуждения помогает разогнать обмен веществ, тем самым организм в течение дня эффективнее расходует полученные калории.

«Также в утреннее время включаются суточные ритмы, связанные с выработкой гормонов. Организм получает заряд бодрости», — сказала Галина Энгельгардт.

Учитывая все эти факторы, привычка бегать по утрам положительно сказывается на здоровье человека. Кроме того, такое занятие имеет важный духовный и социальный аспект. Врач уверена: ранние занятия бегом дают ощущение цели и самореализации, а также способствуют выработке дисциплины.

Что делать, если бегать по утрам не получается?

Если бегать по утрам не получается, то вечерние занятия тоже возможны. У них есть свои плюсы, отметила Галина Энгельгардт. Она пояснила: в течение дня мышцы работали. Поэтому некоторые упражнения будет выполнять немного легче, чем утром.

Однако тем, кто занимается спортом после работы, нужно знать некоторые правила. Так, доктор порекомендовала стараться заниматься интенсивной физической нагрузкой до пяти вечера. После этого времени лучше сосредоточиться на чем-то менее активном. Это нужно, чтобы организм не испытал чрезмерное напряжение. Следовательно, вечернюю прогулку нужно планировать не перед сном, а за пару часов до него.

