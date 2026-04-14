В Подмосковье автобус улетел в кювет и опрокинулся

Водитель не справился с управлением.

В Подмосковье в Богородском городском округе возле села Стромынь автобус улетел в кювет и опрокинулся. Об этом сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба главка МВД РФ.

«По предварительной информации, водитель, находясь за рулем автобуса, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства», — сказано в сообщении.

Количество пострадавших еще уточняется, сообщили в пресс-службе. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Как отметили в правоохранительных органах, ДТП произошло на 33-м километре автодороги Ногинск — Боровково — Стромынь — Крест.

