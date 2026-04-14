«Дочь ей неудобна»: мать бросила 5-летнюю девочку-инвалида одну в квартире

В Челябинске мать оставила 5-летнюю дочь-инвалида одну в квартире на весь день

Женщина неоднократно закрывала ее в квартире в антисанитарных условиях.

Прокуратура Калининского района Челябинска возбудила уголовное дело в отношении 25-летней матери, оставившей пятилетнюю дочь-инвалида в опасности. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что утром 12 апреля женщина покинула квартиру, оставив малышку совсем одну в антисанитарных условиях и без еды. Около 17:20 девочка вышла на открытый балкон и стала звать на помощь прохожих. Проверка показала, что мать осознанно подвергала жизнь дочери опасности.

«Дочь ей неудобна и не нужна, поэтому она неоднократно оставляла ее одну в закрытой квартире», — говорится в сообщении.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Ход расследования поставлен на контроль в прокуратуре района. Более того, ведомство организовало проверку исполнения законодательства органами системы профилактики.

