В этот момент мужчина пережил сильный нервный срыв.

Единственный выживший после двухмесячного дрейфа в Охотском море Михаил Пичугин получил три года принудительных работ. В беседе с 5-tv.ru он рассказал подробности трагедии, в которой погибли его брат и племянник.

По словам мужчины, первым скончался 15-летний Илья. Это произошло примерно через месяц после поломки двигателя, когда у людей почти не осталось воды и еды. Путешественники находились в тяжелом состоянии из-за истощения и постоянных штормов.

«Илья раньше какие-то звуки издавал, спрашивал у меня воду: „Дядя Миша, есть вода?“ Я слышу, что он ничего больше не говорит. Он худощавый был, высокий», — вспомнил Пичугин.

После смерти подростка его тело закрепили на корме лодки и накрыли, чтобы защитить от птиц. Сам Пичугин в тот момент пережил сильный нервный срыв.

Состояние его брата Сергея также стремительно ухудшалось. У мужчины начались галлюцинации: ему казалось, что лодка садится на мель, он просил бросить якорь, говорил о несуществующих местах и даже предпринимал попытку уйти из жизни.

В один из дней Сергей вышел на корму, сел и поднял голову вверх. Пичугин решил, что тот смотрит в небо, однако вскоре понял, что брат уже не подавал признаков жизни.

Трагедия случилась в августе 2024 года. Михаил Пичугин вместе с братом и племянником отправился в путь по Охотскому морю на надувной лодке, рассчитывая добраться от мыса Перовского до сахалинского города Оха. Вскоре связь с ними оборвалась.

Поиски с воздуха результатов не дали. Только в октябре катамаран обнаружили у берегов Камчатки. В живых остался только Михаил. Тела Сергея и Ильи находились в лодке. Причиной их гибели стало истощение.

Пичугина доставили в больницу в тяжелом состоянии. Позднее ему предъявили обвинения в нарушении правил эксплуатации судна и использовании подложных документов.

Суд признал его виновным 14 апреля 2026 года и назначил наказание в виде трех лет принудительных работ с удержанием части заработка в доход государства.

Ранее Михаил Пичугин после трагедии на море дал советы путешественникам.

