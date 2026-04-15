Ловушка для владельцев iPhone: как не лишиться доступа к банку

Мошенники рассылают поддельные уведомления о нехватке места в облачном хранилище.

Почти два миллиарда пользователей смартфонов от компании Apple оказались под прицелом новой мошеннической схемы, направленной на кражу конфиденциальных данных и денежных средств. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Злоумышленники рассылают фишинговые электронные письма, в которых утверждается, что место в облачном сервисе iCloud якобы полностью исчерпано.

В сообщениях настойчиво предлагается немедленно увеличить объем хранилища, чтобы избежать удаления фотографий и видео. Кнопка «обновить», содержащаяся в письме, перенаправляет жертву на сторонний вредоносный ресурс, где под видом оплаты услуги выманиваются полные реквизиты банковских карт.

Некоторые варианты сообщений носят ультимативный характер: владельцев гаджетов пугают блокировкой аккаунта в течение 48 часов.

Представители крупнейшей британской потребительской организации предупредили, что эти письма выглядят крайне убедительно и эксплуатируют страх людей потерять важные медиафайлы.

Эксперты уточняют, что если пользователь вводит данные карты, преступники моментально похищают средства или перепродают персональную информацию в теневом сегменте интернета.

Одним из главных признаков обмана является адрес отправителя — зачастую письма приходят с доменов, лишь имитирующих официальные адреса техподдержки, таких как «noreply@email.apple.com».

Федеральная торговая комиссия США уже выпустила официальное предостережение, призывая игнорировать подобные письма и связываться с компанией напрямую через настройки устройства или официальный сайт.

Специалисты организации ConsumerAffairs также зафиксировали сопутствующую волну мошенничества через текстовые сообщения об «ошибках в Apple Pay».

В таких случаях жертвам предлагают позвонить по поддельному номеру службы поддержки, где подставные «сотрудники банков» убеждают перевести деньги на «безопасные счета».

Важно помнить, что Apple никогда не требует пароли или секретные коды в ответ на незапрошенные сообщения и не принуждает клиентов к срочным финансовым операциям по телефону.

