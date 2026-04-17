Стиль первой леди: Меган Маркл покорила Австралию образами от местных дизайнеров

Супруга принца Гарри продемонстрировала элегантность в первый день турне.

Первый день четырехдневного визита Меган Маркл в Австралию ознаменовался демонстрацией двух элегантных нарядов от местных модельеров в Мельбурне. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Для посещения Королевской детской больницы 44-летняя герцогиня Сассекская выбрала темно-синее платье «Priscilla» от сиднейского бренда Karen Gee стоимостью 923 фунта стерлингов (порядка 95 тысяч рублей).

Образ в стиле «первой леди» дополнили черные туфли на каблуке и лаконичный хвост. Позже, во время визита в Национальный музей искусств ветеранов, Маркл сменила официальный стиль на более повседневный, надев рубашку и жакет цвета хаки от дизайнера St Agni общей стоимостью более 1400 фунтов (144 тысячи рублей).

Свой наряд Меган дополнила трикотажной водолазкой от P. Johnson и белыми шпильками от Aquazzura, которые гармонировали с армейской зеленой рубашкой принца Гарри.

Прибытие пары в Австралию вызвало неоднозначную реакцию среди местного населения и политиков. Несмотря на то, что Сассекские прилетели коммерческим рейсом из Лос-Анджелеса и заявили о частном финансировании поездки, налогоплатильщиков возмутила необходимость оплачивать их охрану.

Лидер оппозиции штата Виктория Джесс Уилсон назвала недопустимым отвлечение полиции от их прямых обязанностей ради защиты миллионеров.

«Если люди хотят тратить тысячи долларов на бывших членов королевской семьи, это их право. Но налогоплатильщики Виктории не должны нести расходы на безопасность», — подчеркнул депутат Дэвид Лимбрик.

Тем временем в больнице Мельбурна пару встретила толпа из 70 сотрудников и пациентов, хотя некоторые родители признались, что даже не знали о визите и недоумевали о целях присутствия супругов.

В рамках насыщенной программы Меган Маркл совершила сольный выезд в приют для бездомных и жертв домашнего насилия, где помогала раздавать еду жильцам.

«Мы приземлились сегодня утром, поэтому джетлаг меня еще не совсем накрыл», — рассказала она присутствующим.

Пара также приняла участие в сеансе садовой терапии с детьми в больнице. Билеты на предстоящий ретрит «Her Best Life» с участием герцогини в Сиднее стоят до 3199 австралийских долларов (709 тысяч рублей), а ее гонорар за выступление, по слухам, составляет около 250 тысяч долларов (19 миллионов рублей). Дети пары, Арчи и Лилибет, остались дома в США на время этой поездки.

