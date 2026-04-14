«Отравились и все вместе лежат»: еще одна версия исчезновения Усольцевых в тайге

Пропавшая семья могла найти укрытие, чтобы переждать непогоду. Однако из-за несоблюдения мер безопасности, возможно, попала в ловушку.

Причиной трагедии с семьей Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края осенью прошлого года, могли стать погодные условия и ошибки в укрытии. Об этом в беседе с изданием StarHit рассказал бывший альпинист и спасатель Юрий Раилко.

По его словам, семья могла укрыться от непогоды, после чего в этом месте у них, возможно, началась гипотермия из-за резкого похолодания и тумана, лишившего ориентиров. Эксперт предположил, что они могли попытаться разжечь огонь в укрытии и отравиться угарным газом.

«Могли укрыться в какой-то нише, пытались что-то разжечь и отравились угарным газом. И так они все вместе лежат», — разъяснил он свою версию событий.

При этом специалист отметил, что такой сценарий возможен, если укрытие было герметичным и плохо проветривалось, хотя наличие подходящего места и оборудования остается под вопросом.

«Такой вариант хоть и маловероятен, но возможен, если они в каком-то герметичном, невентилируемом убежище были», — сказал он.

Также Раилко не исключил криминальную версию. По его мнению, Усольцевы могли столкнуться с браконьерами, что объясняет отсутствие следов.

В деле о пропаже Усольцевых следователи рассматривают версию несчастного случая, однако эксперты допускают и другие сценарии.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью и собакой отправились в поход в конце сентября 2025 года и бесследно исчезли. За несколько месяцев поисков не получилось обнаружить никаких следов — ни людей, ни их собаки.

Возобновление поисков планируется после схода снега. Как пояснила глава поискового отряда «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной Светлана Торгашина, подготовка начнется только после официального совещания с правоохранительными органами, на котором будут определены задачи и сроки.

