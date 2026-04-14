Онколог назвал неожиданные симптомы глиобластомы как у Жанны Фриске

Онколог Черемушкин: на ранних стадиях глиобластому чаще находят у молодых

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В группе риска — люди 60–70 лет, но у молодых пациентов болезнь чаще выявляют на ранней стадии из-за внезапных жалоб.

Кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин рассказал о скрытых признаках глиобластомы — агрессивной опухоли мозга, которая унесла жизнь певицы Жанны Фриске. Об этом сообщает aif.ru.

«Выявление глиобластомы, в основном, происходит случайно. Заподозрить это заболевание могут врачи по жалобам на резкое ухудшение зрения, слуха, обоняния, головную боль и даже потерю координации движений», — утверджает врач.

По словам Черемушкина, на ранних стадиях глиобластому чаще находят у пациентов 30–40 лет, поскольку для них такие симптомы, как потеря зрения, слуха или координации, являются неожиданными и нетипичными.

«Терапевт или невролог при соответствующих жалобах могут направить на МРТ с контрастом для подтверждения диагноза», — объяснил эксперт.

Пик заболеваемости приходится на возраст 60–70 лет, но там клиническая картина смазывается из-за естественных возрастных изменений, поэтому болезнь выявляют позже.

