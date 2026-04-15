Самое непостоянное время года: почему весной усиливаются головная и суставная боль

Для этого времени года характерны неприятные «сюрпризы» от природы, влияющие на здоровье.

Весной у многих людей ухудшается самочувствие из-за скачков атмосферного давления. О том, почему так происходит, написало издание Life.ru.

Самочувствие многих людей зависит от погодных условий, например, от уровня атмосферного давления. Но для весны, когда воздушные потоки с севера и юга жестко сталкиваются, показатели барометра оказываются самыми непостоянными за весь год.

В норме за сутки атмосферное давление колеблется на один-два миллиметра ртутного столба, что остается для нашего организма незаметным. Весной же стрелка барометра может упасть от четырех до семи миллиметров за несколько часов. Такая барическая пропасть уже заметно отражается на многих людях.

Человек может плохо себя чувствовать и при падении давления, и при восстановлении показателей. При снижении сосуды головного мозга расширяются, а уровень серотонина — гормона хорошего настроения — и встроенного в тело болеутоляющего уменьшается. Также меняется давление в носовых пазухах. Все это приводит к головным болям.

Атмосферное давление сказывается и на артериальном. Если показателей первого опускаются, то кровеносные сосуды расширяются, и те, кто страдает от гипотонии, начинают чувствовать головокружение, тяжесть в ногах и веках.

Если стрелки барометра ползут вверх, то у гипертоников из-за сужения сосудов, ползут вверх показатели на тонометре. В худшем случае это может привести к гипертоническому кризу.

Дискомфорт и боль в суставах в период барических пропастей — тоже частое явление, так как внутри суставной полости давление тоже меняется вместе с атмосферным. На такие изменения реагируют специальные нервные окончания — барорецепторы.

Также скачки атмосферного давления могут негативно сказаться на нервной системе и даже стать причиной бессонницы. Все из-за того, что организм просто не успевает адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям.

Чтобы минимизировать влияние «сюрпризов» окружающей среды, врачи рекомендуют пить больше чистой воды, ограничить физические нагрузки, исключить кофе и алкоголь и спать не меньше восьми часов в сутки.

