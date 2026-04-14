В Ленобласти блогер попала под статью за фото кулича с секс-игрушкой

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Полиция установила личность девушки и принимает меры по ее задержанию.

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по региону.

В Telegram-канале ведомства сказано, что жительница города Мурино разместила в социальной сети провокационную фотографию. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».

Личность подозреваемой установлена, ведется ее розыск и задержание. После этого ей будут предъявлены обвинения и избрана мера пресечения. Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование и выясняют все обстоятельства случившегося.

По данным портала 78.ru, речь идет о местном блогере. Ей 20 лет. Девушка разместила фото кулича вместе с секс-игрушкой. Когда начался «шум», то «знаменитость» удалила снимок и раскаялась в содеянном. По ее словам, она не хотела своими действиями никого оскорбить.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве возбуждено уголовное дело по факту действий, связанных с публичным использованием пасхального кулича в оскорбительном контексте. До этого в соцсетях распространилась фотография, на которой жительница Саранска использует праздничную выпечку в качестве основы для кальяна.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.