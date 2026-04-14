С библейским смыслом: больная раком Лерчек раскрыла имя новорожденного сына

У ребенка оно двойное, однако в семье чаще используют одно — с древнееврейскими корнями.

Имя новорожденного сына блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, стало известно спустя несколько недель после его рождения. Об этом написало издание 7Дней.ru.

По данным источников, мальчика, появившегося на свет в феврале, назвали Даниэль. Сообщается, что у ребенка двойное имя, однако в семье чаще используют именно это. Имя имеет древнееврейские корни и переводится как «Бог — мой судья».

Ребенок стал четвертым для 33-летней Чекалиной. Его отец — избранник Валерии — аргентинский танцор Луис Сквиччиарини.

После родов состояние Чекалиной резко ухудшилось. Врачи диагностировали у нее рак желудка четвертой стадии с метастазами. Позже специалисты выявили также доброкачественное образование в области мозга. Теперь блогер проходит курс лечения в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина.

Несмотря на тяжелое заболевание Валерии, близкие отмечали, что она старается сохранять привычный образ жизни и как можно больше времени проводить с детьми. Поддержку ей оказывает и ее партнер, который ранее потерял младшего брата из-за онкологического заболевания и, по словам окружения, настроен бороться за ее жизнь.

Параллельно с этим продолжается и судебное разбирательство, связанное с бывшим супругом Чекалиной. Гагаринский районный суд Москвы приговорил Артема Чекалина к семи годам колонии общего режима и штрафу в 194,5 миллиона рублей. Его признали виновным в незаконном выводе средств за рубеж. Защита намерена обжаловать приговор.

Уголовное дело в отношении самой Чекалиной временно приостановлено до завершения ее лечения.

