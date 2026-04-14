Черника улучшает зрение? Врач разъяснил популярный миф
Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Названы продукты, которые помогут сохранить здоровье глаз.
Вопреки распространенному убеждению, черника не способна остановить ухудшение зрения или повысить его остроту. Об этом в беседе с ТАСС сообщила ассистент кафедры офтальмологии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Ангелина Казанцева.
Что на самом деле делает черника
По словам врача, антоцианы, содержащиеся в ягоде, действительно укрепляют капилляры сетчатки в лабораторных условиях. Однако клинические испытания этого не подтверждают.
Например, исследование с участием 300 пациентов с возрастной макулярной дегенерацией не показало значимого улучшения зрения или замедления болезни.
Единственное, в чем черника может помочь, — снять симптомы усталости глаз. Экстракт черники в сочетании с проантоцианидинами из виноградных косточек уменьшает зрительную усталость у офисных работников и снижает спазм аккомодации после длительной работы за компьютером.
Но это не лечение, а временное облегчение симптомов, подчеркнула Казанцева.
Что действительно полезно для глаз
Офтальмолог рекомендовала для улучшения зрения экстракты гинкго билоба и астаксантин из водорослей.
Для профилактики взрослым без патологии сетчатки достаточно включать в рацион:
- два яйца в неделю;
- шпинат или петрушку с маслом;
- две порции жирной рыбы;
- горсть тыквенных семечек.
На ранней стадии появления нарушений зрения помогут добавки с лютеином, зеаксантином, омегой-3, витамином С и цинком.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.