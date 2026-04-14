Черника улучшает зрение? Врач разъяснил популярный миф

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Названы продукты, которые помогут сохранить здоровье глаз.

Вопреки распространенному убеждению, черника не способна остановить ухудшение зрения или повысить его остроту. Об этом в беседе с ТАСС сообщила ассистент кафедры офтальмологии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Ангелина Казанцева.

Что на самом деле делает черника

По словам врача, антоцианы, содержащиеся в ягоде, действительно укрепляют капилляры сетчатки в лабораторных условиях. Однако клинические испытания этого не подтверждают.

Например, исследование с участием 300 пациентов с возрастной макулярной дегенерацией не показало значимого улучшения зрения или замедления болезни.

Единственное, в чем черника может помочь, — снять симптомы усталости глаз. Экстракт черники в сочетании с проантоцианидинами из виноградных косточек уменьшает зрительную усталость у офисных работников и снижает спазм аккомодации после длительной работы за компьютером.

Но это не лечение, а временное облегчение симптомов, подчеркнула Казанцева.

Что действительно полезно для глаз

Офтальмолог рекомендовала для улучшения зрения экстракты гинкго билоба и астаксантин из водорослей.

Для профилактики взрослым без патологии сетчатки достаточно включать в рацион:

два яйца в неделю;

шпинат или петрушку с маслом;

две порции жирной рыбы;

горсть тыквенных семечек.

На ранней стадии появления нарушений зрения помогут добавки с лютеином, зеаксантином, омегой-3, витамином С и цинком.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.