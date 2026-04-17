Смелость, но не безрассудство: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля

На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 20 по 26 апреля от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Девиз этой недели — терпение окупается, даже если сейчас кажется, что «на поле нет дичи». Единственные активные дни: среда и суббота — на них можно планировать более важные занятия. Остальные дни годятся для рутины и укрепления своих позиций.

Понедельник, 20 апреля 2026 года

День Деревянной крысы

Первый день шестидесятидневного цикла цзя-цзы начинается с разрушителя. Даже несмотря на то, что вроде день собирает позитивные звезды, начинать такой день ничего не следует. Он очень хорош для завершения, расставания, избавления от ненужного, расхламления. Но проекты и дела, начатые сегодня, скорее всего, не полетят.

Совет книги перемен: гексаграмма 2 — Земля, «Кунь» — стратегия воплощения замысла, покорность и гибкость вместо борьбы. Стойкость и терпение, служение и поддержка. Более эффективная стратегия, чем лидерство. Это гексограмма исполнителя, а не инициатора. Хозяина, а не гостя. Лучше консервативное поведение.

Вторник, 21 апреля 2026 года

День Деревянного быка

Излишняя активность в этот день может привлечь к вам завистников и неприятных личностей. Тем не менее, совсем списывать его со счетов тоже не стоит. Он очень хорош для саморазвития, улучшения своих навыков, обучения, сбора долгов и путешествий. Структура энергии дня способствует новым знакомствам, получению ценной информации от наставников.

Совет книги перемен: гексаграмма 21 — Кусаний насквозь, «Ши-хо». Стратегия решительных действий. Очень хорошая гексаграмма для устранения барьеров, которые мешают развитию — «прокусывание» проблем до самой сути.

Среда, 22 апреля 2026 года

День Огненного тигра

Немного взбалмошная энергия дня. При этом дела получаются легко и без усилий. Он может подойти для начала незначительных процессов, проектов, хорошо поддержит составление планов, начало ремонта, новых проектов, покупку имущества, инвестиции. Хорош для новых знакомств.

Луна оказывается в прекрасной стоянке, которая называется Орион — она считается самой лучшей, и дает поддержку строительству, путешествиям и применению феншуй формул. В такой день можно и гостей позвать, и о сделках договариваться.

Совет книги перемен: гексаграмма 37 — Семейный человек, «Цзя-жэнь. Стратегия семейных отношений. Не следует пренебрегать семейными обязанностями ради карьеры или развлечений. Позаботьтесь о быте, комфорте и питании.

Четверг, 23 апреля 2026 года

День Огненного кролика

Звезда болезни и офицер дня Закрытия обещают нам сдержанные энергии. Начинать новое не стоит, обращаться к врачу лучше, по возможности, в другой день. Единственное, для чего этот день может сгодиться — для копания колодца, прудика или работ с водой.

Даже главная звезда выступает против этого дня, лишая его возможности поддерживать какие-либо важные дела. Словом, лучший выбор на сегодня — отдых и рутина.

Совет книги перемен: гексаграмма 41 — Убыль, «Сунь». Стратегия постепенного выхода из ситуации. Истинный рост начинается с осознанного уменьшения, а временные ограничения ведут к устойчивому прогрессу

Пятница, 24 апреля 2026 года

День Каменного дракона

Все дела неблагоприятны из-за звезд Земная сеть и Абордажный крюк. В китайских текстах говорится, что, если что-то наметить важное на этот день, есть риск получить трагичные события в доме в течение трех лет. В такое время допустимо все же планировать, проводить романтические свидания, начинать учиться, а вот остальная активность нежелательна.

Совет книги перемен: гексаграмма 10 — Поступь, «Ли». Стратегия практического воплощения идеалов в жизнь. Избегайте резких высказываний и конфликтов. Не перепрыгивайте этапы пути, действуйте постепенно, проявляя смелость, но не безрассудство.

Суббота, 25 апреля 2026 года

День Земляной змеи

Благоприятный день. Особенно он хорош для переезда в новый дом. Он может способствовать реализации планов. Встреча с покровителями. Отличное время для расхламления и уборки дома. Великолепно подойдет для избавления от плохих привычек и негатива в вашей жизни. Будьте внимательны с личными вещами — высок риск их потерять.

Совет книги перемен: гексаграмма 34 — Большая мощь, «Да-чжуан». Великая сила. Стратегия осторожной ответственности в условиях успеха. Хорошо использовать накопленную энергию для реализации планов. Хорошее время для проявления инициативы и укрепления связей с людьми.

Воскресенье, 26 апреля 2026 года

День Стальной лошади

Собирает неблагоприятные звезды. Считается днем Десяти яростей. Энергии дня нестабильные, агрессивные, они не будут поддерживать начинания, а самым активным дадут конфликты, измены, агрессию и серьезные проблемы в долгосрочной перспективе.

Структура его энергии подойдет только для того, чтобы скрываться или отсиживаться в обороне. К тому же это день болезни: есть риск получить ухудшение самочувствия и неверные диагнозы, если вы отправитесь ко врачу или в медицинский центр.

Совет книги перемен: гексаграмма 32 — «Хэн». Стратегия сохранения преемственности. Истинная сила в устойчивости, а не в скорости. Успех требует времени — не гонитесь за всем сразу.

