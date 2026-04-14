Памфилова: ЦИК России открыт к сотрудничеству с зарубежными наблюдателями

© РИА Новости/Александр Щербак

Глава комиссии подчеркнула, что избирательная система страны сегодня стала максимально надежной и устойчивой.

Центральная избирательная комиссия России открыта к сотрудничеству. Там надеются увидеть много зарубежных наблюдателей на выборах в Госдуму в сентябре. Об заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, выступая в Москве на международной конференции.

Сегодня эксперты из 60 стран объединились, чтобы создать первую в мире независимую ассоциацию наблюдения за голосованием. Россия готова делиться опытом. Несмотря на вызовы, наша избирательная система стала максимально надежной и устойчивой.

«Во время президентских выборов у нас было более 1,2 миллиона только DDoS атак, разного рода вмешательств, угроз, запугиваний. И несмотря на это, система это выдержала. Она оказалась невероятно устойчивой и в экстремальных условиях, и при этом очень динамично, очень чутко реагирующей на вызовы и запросы нашего времени», — заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

Новая ассоциация будет оценивать легитимность процессов, исходя из национальных интересов и принципов невмешательства. Отмечается, что сегодня не существует ни одной международной структуры, которая объединяла бы независимых экспертов на таком глобальном уровне.

