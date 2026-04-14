Зубодробительная история: девочка в Карелии проглотила иглу на приеме у стоматолога

Врач не сразу заметил, что одного инструмента не хватает, а позже даже не извинилась.

О походе к стоматологу, который надолго запомнит девятилетняя девочка из Карелии. Зуб ей залечили, но после приема в кабинете не досчитались одного инструмента. Пациентка проглотила иглу, а врач и не заметил. И пока школьница мучилась от боли и проходила многочисленные обследования, стоматолог и не подумал связаться с родителями.

Вместе с ними съемочная группа «Известий» оправилась в клинику. Подробности этой зубодробительной истории — у корреспондента «Известий» Елисея Савлюка.

Улыбчивая и жизнерадостная Ира и подумать не могла, что обычный поход к стоматологу закончится для нее бессонными ночами и сильными болями. Девятилетняя девочка вместе с мамой пришла на прием к врачу, чтобы вылечить зуб. После процедуры ушли домой, но уже через два часа им позвонили из клиники и попросили срочно вернуться.

«К нам вышел челюстно-лицевой хирург и сказал, что у них пропал инструмент. Я сказала, что мы ничего не брали, думала, он в этом смысле. Он говорит: „Я не в этом смысле, скорее всего, она его проглотила“. Я честно была в шоке, я просто опешила, у меня все внутри опустилось. И он сказал, что такое бывает, когда пациенты сидят неровно», — рассказала мать Ирины Мария Жигалова.

Ребенка срочно отправили в больницу. Там сделали рентген, и опасения подтвердились — в желудке у Иры была стоматологическая игла.

«Я почувствовала что-то в горле, но когда врач мне промыла горло, это ощущение прошло. Теперь я боюсь, потому что это может произойти еще раз», — поделилась пациентка Ирина Жигалова.

Больше Иры за ее здоровье боялись мама и бабушка. Ведь достать иглу из желудка так и не смогли — когда стали проводить операцию, выяснилось, что инструмент ушел в кишечник. Ребенку пришлось пройти через бесконечное количество рентгенов и неприятных медицинских процедур. Врачи не исключали и возможность хирургического вмешательства.

Врач, допустившая халатность, — Яна Борзенкова. Судя по информации в сети, закончила медицинский университет в Архангельске четыре года назад. Начала карьеру в 2024-м: сначала работала в государственной стоматологии, позже ушла в частную клинику. Обещает детям «спокойное и безопасное лечение без страха и слез».

В прошлом году на врача уже жаловались. Тогда родители маленькой пациентки писали, что стоматолог не заметила у ребенка воспаленный зуб.

«Если бы врач, которая совершила такую халатность, сразу бы по-человечески среагировала, извинилась, интересовалась здоровьем ребенка и как-то бы деятельно переживала и помогала, то, наверное бы, наше человеческое отношение к ней было бы совершенно другое», — говорит бабушка Иры Ирина Жигалова.

Но врач так и не извинилась. Для Иры эта история закончилась благополучно — через несколько дней инструмент вышел из организма. Тем не менее родители девочки считают, что клиника упустила слишком много времени и реагировать на пропажу иглы нужно было оперативнее.

Сама Яна Борзенкова к родителям и журналистам так и не вышла. Оправдываться за свою сотрудницу пришлось заместителю руководителя клиники Александру Рудову.

— Мы проводим служебное расследование.

— А почему врач на работе находится, почему она не отстранена и не привлечена к дисциплинарной ответственности?

— Она отстранена. Сейчас она приемы не ведет, это первое.

— И она не хочет к нам выйти? Она свободна, почему она не выходит?

— Слушайте, у нее тоже сейчас такое состояние, вы не представляете.

— Мы очень представляем, какое у нас было состояние.

— У нас у всех тут состояние.

— Она не представляет, что пережили мы.

— Я понимаю.

— За это человек будет наказан, она до сих пор не принесла свои извинения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Теперь родители хотят для врача наказания по всей строгости закона и надеются на то, что этот стоматолог больше никогда не будет лечить детей.

