Старая новая схема: аферисты вымогают деньги под видом газовщиков

Данный способ мошенничества вновь становится распространенным в сезон проверок оборудования.

Коммунальными авариями заинтересовались мошенники. Они активно фиксируют утечки газа в квартирах россиян.

Аферисты под видом газовщиков предлагают оперативно решить несуществующую проблему за круглую сумму. Также навязывают покупку нового оборудования вместо якобы испорченного.

Сейчас действительно проходят массовые проверки в многоквартирных домах. Однако настоящие специалисты никогда не берут оплату на месте. Все услуги оплачиваются через квитанции.

Ранее эксперт в области информационной безопасности Артем Жадеев назвал пять типичных фраз, которые с высокой вероятностью указывают на мошеннические действия. По его словам, анализ обращений граждан в банки и правоохранительные органы в 2026 году позволил выделить ряд формулировок.

Во всех случаях рекомендуется прекращать общение и ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам.

