День Победы задаст ритм: как пройдут майские праздники в 2026 году

В 2026 году на День Победы россияне будут отдыхать три дня

Даты разделят месяц на несколько периодов отдыха и работы.

День Победы в 2026 году станет одной из ключевых точек майского календаря и повлияет на распределение выходных. Несмотря на ожидания длинных непрерывных каникул, в этом году майские праздники будут разбиты на несколько отдельных периодов отдыха.

Последний весенний месяц традиционно начинается приятно — с выходных и теплой погоды, что подталкивает россиян к поездкам за город или небольшим путешествиям. Однако формат отдыха зависит от того, на какие дни недели выпадают 1 и 9 мая.

В 2026 году праздничные даты распределены так, что между ними остается полноценная рабочая неделя. Выходные дни приходятся на 2–3 мая, затем на 9–10 и 16–17 числа, а также на 23–24 и 30–31 мая. Дополнительно к ним идут праздничные нерабочие дни — 1 мая и 11 мая, который стал выходным благодаря переносу.

Отдельно стоит отметить 8 мая — этот день будет сокращенным, рабочее время уменьшат на один час.

История праздника

День Победы в 2026 году будет отмечаться в 81-й раз со дня окончания Великой Отечественной войны — одной из самых трагичных и одновременно героических страниц истории. Эту дату чтят не только в странах бывшего СССР, но и далеко за их пределами. В этот день вспоминают павших на полях сражений и благодарят ветеранов — тех, кто остается рядом, и тех, кто уже ушел.

Примечательно, что решение о введении нового государственного праздника было принято еще до того, как жители страны узнали о капитуляции Германии. Указ Президиума Верховного совета СССР был подписан 8 мая 1945 года, и именно тогда 9 Мая официально закрепили как нерабочий день.

О долгожданной победе советские граждане узнали ночью — в 02:10. Сообщение прозвучало по радио, и голосом этой исторической новости стал диктор Юрий Левитан, который первым объявил о завершении войны и капитуляции нацистской Германии.

Вечером того же дня Москва отпраздновала Победу грандиозным салютом: в небо было выпущено множество залпов из сотен орудий, что стало символом окончания многолетнего противостояния.

Первый Парад Победы

Сегодня торжественный парад традиционно проходит 9 мая на Красной площади, однако впервые он состоялся лишь спустя несколько недель после окончания войны — 24 июня 1945 года.

Парад принимал маршал Георгий Жуков, а руководил построением войск маршал Константин Рокоссовский. Руководитель страны Иосиф Сталин наблюдал за происходящим с трибуны мавзолея.

С этим историческим событием связано немало интересных фактов. В частности, из Берлина специально доставили знамя, которое советские солдаты водрузили над Рейхстагом. Однако в самом параде его так и не использовали.

Зато особое значение имел другой момент: на Красную площадь вынесли около двухсот нацистских флагов и штандартов. Солдаты, вернувшиеся с фронта, торжественно бросили их к подножию мавзолея. Позже эти военные трофеи были переданы в музеи, посвященные Великой Отечественной войне, где они хранятся до сих пор.

Чем заняться в майские праздники

Даже если нет планов на дальние поездки, майские праздники можно провести активно и с пользой. Один из вариантов — отправиться в небольшой поход. Это позволит совместить отдых на природе с физической активностью.

Если позволяет погода, можно остаться на ночь: провести время у костра, посмотреть на звездное небо и послушать звуки природы. Главное — соблюдать правила безопасности и не забывать о защите от насекомых, особенно рядом с водоемами.

Многие по привычке используют майские праздники для генеральной уборки. Навести порядок в доме перед летним сезоном — практичное решение, которое помогает не только освежить пространство, но и избавиться от лишнего.

Еще один популярный вариант — короткое путешествие. Даже несколько дней можно превратить в насыщенный отдых, если заранее продумать маршрут и программу.

