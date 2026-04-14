Месяц делится на несколько частей: как отдыхаем на 1 Мая

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Праздник весны задаст тон всему месяцу, но длинных каникул подряд не будет.

Праздник 1 Мая в 2026 году откроет серию выходных, однако привычных длинных «каникул» без перерыва в этот раз не ожидается. Нерабочие дни, приуроченные к Празднику весны и труда и ко Дню Победы, будут разделены рабочей неделей.

Согласно производственному календарю, россияне будут отдыхать двумя отдельными периодами. Первый приходится на начало месяца — с 1 по 3 мая, второй — на дни празднования Победы, с 9 по 11 мая. Таким образом, месяц делится на несколько частей: выходные сменяются рабочими днями, а затем снова наступают праздничные даты.

Выходные и рабочие дни

В 2026 году 1 Мая выпадает на пятницу. Он станет официальным праздничным выходным. Следом за ним идут суббота и воскресенье — 2 и 3 мая. Вторая волна отдыха начнется 9 мая, в субботу, и продлится до понедельника, 11 мая.

Перед праздниками предусмотрены сокращенные рабочие дни. Так, 30 апреля станет укороченным днем перед 1 Мая, а 8 мая — перед Днем Победы.

Рабочий график в этот период будет неоднородным. В конце апреля россиян ждет короткая неделя с понедельника по четверг, с 27 по 30 число. После первых майских выходных последует полноценная пятидневка с 4 по 8 мая. Затем снова короткая рабочая неделя — уже с 12 по 15 мая.

Всего в мае 31 календарный день. При стандартной пятидневной рабочей неделе россияне будут трудиться 19 дней, а отдыхать — 12.

История праздника 1 Мая

Праздник весны и труда имеет глубокие исторические корни. В России он традиционно ассоциируется с демонстрациями и чествованием трудящихся, как это было принято еще в советские годы.

Однако его истоки уходят в середину XIX века. В 1856 году в Австралии рабочие вышли на митинги, требуя сократить рабочий день до восьми часов. Позже, в 1886 году, аналогичные протесты прошли в США. Разгон демонстраций привел к жертвам, что вызвало волну возмущения и новые акции.

В память об этих событиях в 1889 году Парижский конгресс II Интернационала объявил 1 мая Днем солидарности трудящихся по всему миру.

Выгодно ли брать отпуск в мае

Несмотря на наличие праздничных дней, май не считается самым выгодным месяцем для отпуска. Это связано с тем, что в нем относительно мало рабочих дней — всего 19.

Чем меньше рабочих дней в месяце, тем ниже отпускные выплаты, поэтому специалисты рекомендуют выбирать для отдыха периоды с более плотным графиком. Например, апрель, июль, сентябрь, октябрь или декабрь считаются более подходящими с финансовой точки зрения.

Как оплачивается работа в праздники

Для работников со сменным графиком, включая сотрудников экстренных служб, магазинов, ресторанов и СМИ, выход на работу в праздники является частью стандартного режима. В таких случаях дополнительных выплат, как правило, не предусмотрено.

Иная ситуация у сотрудников с классическим графиком пять дней через два. Если работодатель привлекает их к работе в праздничные дни, они имеют право на повышенную оплату труда — в двойном размере — либо на дополнительный выходной по своему выбору.

Куда поехать на майские праздники

Майские праздники традиционно становятся поводом для поездок и отдыха на природе. Однако эти дни подходят не только для шашлыков, но и для коротких путешествий.

В России популярны речные круизы, которые отправляются из крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань или Нижний Новгород. Также востребованы авторские туры с активной программой — например, поездки на Кавказ или в Калининградскую область.

Любители спокойного отдыха могут выбрать экскурсионные маршруты по ближайшим регионам. Москвичи часто отправляются в Тверь, Ярославль или Подмосковье. При этом специалисты советуют заранее бронировать гидов, так как перед праздниками спрос на них резко возрастает.

Для коротких зарубежных поездок лучше выбирать страны с прямыми рейсами и без визовых ограничений. Среди таких направлений — Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Турция и Узбекистан. В мае там еще не начинается пляжный сезон, зато комфортно для экскурсий и прогулок.

Отдых с детьми и фестивали

Семейные поездки в майские праздники можно разнообразить интерактивными экскурсиями, квестами или путешествиями на туристических поездах. Из Москвы такие маршруты ведут, например, в Рязань, Псков или Карелию.

Кроме того, в разных регионах России в это время проходят фестивали. В Калининградской области традиционно устраивают гастрономический «Фиштиваль», посвященный рыбе и морской кухне. На Алтае в это время цветет маральник, и в честь этого события проводится одноименный фестиваль.

В Санкт-Петербурге на майские праздники запланированы соревнования по дрифту на площадке «Игора Драйв», а в разных городах России проходят концерты в рамках «Московского пасхального фестиваля» под руководством Валерия Гергиева.

Когда еще будут длинные выходные

В течение 2026 года россиян ждет несколько периодов отдыха. Самыми длинными остаются новогодние каникулы в январе, а также праздничные дни в феврале, марте, июне и ноябре.

Всего при пятидневной рабочей неделе в 2026 году будет 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных. Среди них — День защитника Отечества, Международный женский день, День России и День народного единства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.