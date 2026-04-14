В Кремле ответили на готовность Мадьяра к прагматичным отношениям с РФ

Пресс-секретарь российского президента призвал дождаться реальных шагов нового венгерского правительства, прежде чем делать выводы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Венгрия едва ли станут друзьями при новом премьере республики Петере Мадьяре, однако Москва надеется на прагматизм политика. Об этом он сообщил на брифинге.

«В данном случае у нас есть взаимная готовность, а дальше будем уже ориентироваться по конкретным шагам нового правительства Венгрии», — сказал Песков.

Напомним, парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля. Оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром одержала победу, получив 138 мест из 199 и конституционное большинство в парламенте.

Действующий премьер Виктор Орбан признал поражение и поздравил соперника.

Сам Мадьяр на первой пресс-конференции после выборов заявил, что Венгрия открыта к прагматичному сотрудничеству с Россией. При этом он подчеркнул, что Венгрия не станет поддерживать ускоренное вступление Украины в Евросоюз и намерена сохранить энергетическое сотрудничество с РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кремль не будет поздравлять Петера Мадьяра с победой его партии, поскольку Венгрия остается недружественной страной, поддерживающей санкции против России.

