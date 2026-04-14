В Самарской области нашли живой трехлетнюю девочку, пропавшую накануне
новость
Фото: пресс-служба ДПСО «ЛизаАлерт» Самарской области
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Ребенок ушел гулять со старшими сестрами и не вернулся, его искали более 200 волонтеров.
Пропавшая накануне в Исаклинском районе Самарской области трехлетняя девочка найдена живой. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.
Ребенок ушел из дома в деревне Сухарь Матак днем 13 апреля. По данным следователей, девочка гуляла со старшими сестрами (примерно шести и восьми лет), которые оставили ее без присмотра. Малышка не вернулась домой, и вечером того же дня начались масштабные поиски.
К 14 апреля к розыску привлекли более 200 добровольцев, включая волонтеров отряда «ЛизаАлерт», полицию, МЧС и местных жителей. В деревне развернули поисковый штаб с пунктами радиосвязи, картографии, регистрации групп и выдачи снаряжения. Следователи осматривали лесные массивы и прилегающую территорию.
По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело. На момент поисков приметы пропавшей были такие: рост 104 см, русые волосы, серая одежда, в день исчезновения на ней была белая майка, розовые штаны и розовые сапоги.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.