Бывший ученик школы открыл огонь и взял заложников: последние новости о нападении в Турции
Стрельбу в турецкой школе устроил бывший ученик
Фото, видео: 5-tv.ru
Обычный учебный день закончился паникой, ранениями и трагическим финалом.
Вооруженный молодой человек устроил стрельбу в учебном заведении в турецком городе Сиверек, расположенном в провинции Шанлыурфа. Он проник на территорию анатолийского лицея имени Ахмета Коюнджу, имея при себе дробовик.
Очевидцы рассказали, что сначала выстрелы прозвучали во дворе, после чего нападавший зашел внутрь здания и продолжил стрелять уже в помещениях.
«Сначала открыл стрельбу во дворе, а потом начал беспорядочно стрелять внутри школы», — рассказал очевидец.
По словам свидетелей, действия стрелка носили хаотичный характер: сначала он стрелял без разбора, а затем — по людям, оказавшимся рядом. В этот момент в школе находились ученики и преподаватели, началась паника.
Кто оказался нападавшим
Позже выяснилось, что злоумышленником был бывший ученик этого лицея. Он учился здесь до девятого класса, после чего продолжил образование в дистанционном формате.
По данным властей, нападавший родился в 2007 году, ему было около 18–19 лет. В качестве возможной причины случившегося рассматривается конфликт с одним из знакомых, однако окончательные выводы пока не сделаны.
Пострадавшие и эвакуация
В результате стрельбы пострадали не менее 16 человек. Среди них — как учащиеся, так и сотрудники учебного заведения. После начала нападения всех находившихся в школе срочно эвакуировали.
На место происшествия прибыли медики, полиция и спецподразделения. Пострадавших доставили в больницы, часть из них была направлена в медицинские учреждения в центре города, остальные проходят лечение в государственной больнице Сиверека.
Губернатор провинции Шанлыурфа Хасан Сылдак уточнил количество раненых.
«Нападавший 2007 года рождения <…> скончался в ходе полицейской операции. Пострадали 16 человек. Из них четверо учителей, 10 учащихся, полицейский и работник столовой», — отметил он.
Как закончилась трагедия
После поступления сигнала о стрельбе на место оперативно прибыли силовые структуры. В ходе спецоперации злоумышленника попытались обезвредить.
По официальной информации, он погиб во время полицейского вмешательства. При этом некоторые источники утверждают, что он мог покончить с собой — эта информация проверяется.
Также сообщалось, что в ходе нападения он удерживал учащихся, однако детали этого эпизода также пока уточняются.
Реакция властей и расследование
Губернатор сообщил, что в результате происшествия пострадали 16 человек, часть из них получила травмы средней степени тяжести и была направлена в больницы в центре города, тогда как остальные продолжают лечение в Сивереке.
Он отметил, что все обстоятельства инцидента тщательно изучаются.
«У нас 16 раненых. Двое наших учителей и двое учеников были направлены в наши больницы в центре города после того, как их состояние здоровья было оценено на умеренном уровне нашими врачами. Лечение 12 других наших пострадавших продолжается в Государственной больнице в Сивереке», — сказал губернатор.
Он также добавил, что школа была эвакуирована, а прокуратура уже начала необходимые судебные процедуры.
По словам главы провинции, параллельно проводится административная проверка, власти следят за состоянием пострадавших и рассчитывают установить все детали произошедшего.
