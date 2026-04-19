Отношения и покупки: психологи составили рейтинг самых тяжелых жизненных ситуаций

В него попали даже позитивные изменения.

Британские специалисты из медицинской организации Benenden Health выделили десять наиболее стрессовых ситуаций, с которыми сталкивается человек в течение жизни. Об этом сообщает The Korea Times.

В список вошли как трагические события, так и перемены, которые принято считать позитивными, например, покупка жилья или рождение ребенка.

Согласно экспертным данным, уровень напряжения напрямую зависит от того, как именно личность воспринимает изменения и какие механизмы адаптации использует в критический момент.

Психологи подчеркивают, что осознание стрессовой ситуации является первым шагом к восстановлению эмоционального равновесия.

Одним из самых мощных потрясений признана смерть близкого человека, требующая длительного периода горевания. Также в перечень включены финансовые трудности, проблемы на работе, развод и кризисы в отношениях.

Для борьбы с денежным стрессом медики советуют пошаговое планирование бюджета, а при увольнении или смене профессиональной деятельности — установление четких границ и отказ от стремления к перфекционизму.

Даже такие бытовые вещи, как экзамены в учебных заведениях или постоянное чтение негативных новостей в СМИ, способны вызвать серьезное выгорание и тревожные расстройства.

Важное место в рейтинге занимают семейные изменения. Рождение детей, несмотря на радость, приносит хронический недосып и огромную ответственность, что требует обязательной поддержки со стороны окружения. Эксперты рекомендуют не замыкаться в себе, а активно делегировать обязанности.

Аналогичный подход уместен при приобретении недвижимости, когда бюрократические и финансовые сложности становятся непосильным грузом.

Специалисты советуют во всех случаях обращаться к профессионалам и давать себе достаточное время на адаптацию к новым жизненным обстоятельствам.

Полный рейтинг самых стрессовых ситуаций:

Смерть близкого Проблемы с деньгами Проблемы на работе Перемены/неопределенность в отношениях Развод Экзамены и процесс обучения Покупка жилья Чтение новостей Роды и воспитание детей Адаптация на новой работе

