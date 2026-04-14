В Турции вооруженный ученик напал на лицей: что известно

Фото: © Getty Images/NurPhoto / Contributor

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Стрельба произошла в районе Сиверек провинции Шанлыурфа.

Ученик с оружием напал на лицей в Турции, пострадали 18 человек. Об этом сообщают местные СМИ.

«Ученик профессионально-технического лицея в районе Сиверек провинции Шанлыурфа ворвался в учебное заведение с дробовиком», — сообщила газета Sabah.

По данным издания, преступник покончил с собой. Причины его поступка пока неясны. Школьников лицея эвакуировали, правоохранительные органы начали расследование.

Очевидцы сообщили, что молодой человек в возрасте 17–18 лет с длинноствольным оружием стрелял сначала у здания, а затем внутри. По данным турецких СМИ, число пострадавших может достигать 20 человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Добрянке Пермского края у дверей школы № 5 произошла трагедия. По информации губернатора Дмитрия Махонина, 17-летний юноша в утренние часы 7 апреля нанес несколько ножевых ударов педагогу прямо на улице. Раненую учительницу в тяжелом состоянии доставили в медучреждение, а злоумышленника оперативно задержали. Позже педагог скончалась.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.