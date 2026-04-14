Николь Кидман освоит профессию компаньона для умирающих

Фото: www.globallookpress.com/AdMedia

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Актриса решилась пройти специальное обучение после того, как потеряла мать.

Голливудская актриса Николь Кидман планирует пройти обучение и стать сертифицированной доулой смерти — специалистом по сопровождению умирающих. Артистка поделилась своими намерениями во время выступления в Университете Сан-Франциско, сообщает NBC News.

Кидман отметила, что это решение стало результатом ее личных переживаний. Мать звезды Джанелль Энн Кидман умерла два года назад. Актриса призналась, что ее смерть глубоко изменила взгляд на процесс ухода из жизни и необходимость эмоциональной поддержки для умирающих.

«Когда моя мама уходила, она была одинока в своем состоянии. Семья могла дать лишь определенный объем поддержки», — пояснила обладательница премии «Оскар».

Кидман подчеркнула, что она и ее сестра разрывались между карьерой и заботой о матери. Это заставило ее задуматься о важности людей, способных беспристрастно дарить утешение умирающим.

Специфика деятельности, которой заинтересовалась 58-летняя актриса, заключается в оказании немедицинской помощи. Так называемые «доулы смерти» обеспечивают психологическую и практическую поддержку умирающим людям и их родственникам.

Несмотря на то, что многим такая идея кажется странной, Николь Кидман считает это важным этапом своего личностного роста.

Отец актрисы, доктор Энтони Кидман, умер в 2014 году. Звезда отметила, что повторная утрата близкого человека окончательно убедила ее в необходимости получения таких навыков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.