«Ничто не мешает нам это сделать»: Эрдоган пригрозил ввести войска в Израиль

Турецкий лидер обвинил еврейское государство в принуждении к переселению палестинцев.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность ввода турецких войск на территорию Израиля. Об этом он заявил 13 апреля на Международной конференции политических партий Азии в Стамбуле.

«Так же, как мы вошли в Карабах, так же, как мы вошли в Ливию, мы сделаем то же самое с ними. Ничто не мешает нам это сделать. Мы просто должны быть сильными», — приводит слова Эрдогана израильское издание The Jerusalem Post.

Свою угрозу турецкий лидер аргументировал необходимостью предотвратить принудительное переселение палестинцев с их территорий. Он также заявил, что Израиль, несмотря на объявленное прекращение огня, вынудил 1,2 миллиона ливанцев покинуть свои дома из-за атак на гражданские поселения.

Ранее, 12 апреля, Эрдоган ужесточил риторику, обвинив израильского премьера Биньямина Нетаньяху в том, что тот «ослеплен кровью и ненавистью», и отметив, что у них нет причин воздерживаться от нападения на Израиль.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин обсудил с Реджепом Тайип Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке.

