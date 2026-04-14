В Колумбии уничтожат популяцию «кокаиновых» бегемотов наркобарона Пабло Эскобара

В Колумбии официально разрешили провести эвтаназию части диких бегемотов, которые расплодились в центральных регионах страны и начали представлять опасность для местных жителей. Об этом сообщает New York Post.

По словам министра окружающей среды Ирен Велес, на реализацию данной программы планируется направить бюджетные средства в размере около 1,98 миллиона долларов (около 151 миллиона рублей).

Под принудительное усыпление могут попасть до 80 особей. Другие методы контроля численности, включая дорогостоящую стерилизацию, не принесли желаемых результатов.

Велес подчеркнула, что без этих жестких мер правительство не сможет защитить местную экосистему и остановить бесконтрольный рост популяции.

История появления этих млекопитающих в Южной Америке связана с деятельностью лидера Медельинского картеля Пабло Эскобара. В 1980-х годах он незаконно ввез четырех бегемотов из Африки для своего частного зоопарка в поместье «Наполес».

После гибели наркобарона в 1993 году животные оказались предоставлены сами себе и начали активно размножаться в долине реки Магдалена.

Исследование Национального университета Колумбии показало, что к 2022 году их количество достигло примерно 170 голов.

Специалисты классифицируют их как инвазивный вид, который вытесняет коренных обитателей рек, таких как ламантины, и конкурирует с ними за пищевые ресурсы и территорию.

Несмотря на статус туристической достопримечательности, «кокаиновые бегемоты» стали серьезной проблемой.

Администрация страны рассматривала варианты их репатриации в Африку. Однако это признали невозможным из-за ограниченного генетического пула и риска переноса болезней.

Против плана ликвидации активно выступают защитники прав животных. В частности, сенатор Андреа Падилья назвала это решение жестоким и заявила, что существа стали жертвами государственной халатности.

Тем не менее, власти настаивают на реализации программы, которая также включает меры по переселению и ограничению передвижения части стада.

