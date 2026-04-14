Пенсии пересчитают в мае: кто получит прибавку и удвоенные выплаты

Изменения затронут сразу несколько категорий, но коснутся не всех.

В мае часть российских пенсионеров получат увеличеные выплаты, несмотря на отсутствие общей индексации. Пересчет коснется отдельных категорий граждан, для которых предусмотрены специальные надбавки и дополнительные выплаты.

Как пояснила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с РИА Новости, в первую очередь изменения затронут бывших членов летных экипажей и работников угольной промышленности.

Для них предусмотрен регулярный пересмотр доплат к страховой пенсии — такие корректировки проводятся четыре раза в год, и майский перерасчет станет уже вторым в текущем году. Итоговый размер прибавки определяется с учетом уровня заработка и продолжительности специального стажа.

Отдельные выплаты предусмотрены к майским праздникам. Так, инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на территории России, а также в Латвии, Литве и Эстонии, получат дополнительные средства в размере десяти тысяч рублей. Эта мера действует с 2019 года и приурочена ко Дню Победы.

Наиболее ощутимое увеличение ждет пенсионеров, которым исполнилось 80 лет в апреле, а также граждан, недавно получивших первую группу инвалидности. Для них фиксированная часть страховой пенсии будет увеличена в два раза. В настоящее время ее базовый размер составляет 9584,69 рубля, а после повышения сумма достигнет 19 169,38 рубля в месяц без учета региональных коэффициентов.

При этом повторного увеличения не предусмотрено: если человек уже получает двойную фиксированную выплату по инвалидности, после достижения 80-летнего возраста она повторно удваиваться не будет.

Дополнительные выплаты также положены пенсионерам, на содержании которых находятся нетрудоспособные родственники. В таких случаях фиксированная часть пенсии увеличивается на треть за каждого иждивенца, однако учитывается не более трех человек.

