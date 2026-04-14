Беби-бум у звезд: кто станет родителями уже этим летом

Сразу несколько известных артисток поделились радостными новостями.

Этой весной в мире шоу-бизнеса наметился настоящий «беби-бум»: сразу несколько известных актрис и медийных персон сообщили о скором пополнении в семьях. Причем многие из них долго держали радостную новость в секрете и раскрыли ее только недавно.

Елизавета Моряк

Актриса Елизавета Моряк готовится стать мамой в третий раз. Роды ожидаются через несколько месяцев. Ее супруг — режиссер и продюсер Сарик Андреасян, с которым они воспитывают двух дочерей.

Интерес к актрисе подогрела новость о ее участии в экранизации романа «Война и мир», где она сыграет Элен Курагину. Многие предположили, что беременность придется скрывать с помощью костюмов. Однако сама Моряк пояснила, что съемки уже завершены.

«Раскрою все карты сразу — живота никто не увидит, мой блок уже отснят и моя беременность во время съемок была на очень маленьком сроке», — отметила артистка.

Актриса также призналась, что чувствует себя хорошо и спокойно переносит «интересное положение».

«Я планировала пополнение, но мы не предполагали, что это произойдет настолько быстро. Реакция была очень трогательной — Сарик назвал себя самым счастливым человеком», — отметила артистка.

По словам Моряк, о третьей беременности она узнала случайно. Почувствовав недомогание, она решила сделать тест, который показал положительный результат. Поначалу Моряк сомневалась, действительно ли ждет ребенка.

Позже Лиза поделилась подробностями своего состояния. Она подчеркнула, что, несмотря на недавние роды — вторая дочь появилась на свет меньше года назад, — новая беременность проходит для нее довольно легко. Также Моряк рассказала, какие способы помогали ей справляться с проявлениями токсикоза.

«Беременность переносится хорошо. Для человека, который рожал меньше года назад, я себя чувствую очень хорошо, беременность протекает как по учебнику. У меня поначалу было небольшое недомогание, меня тошнило. Но эта тошнота была несерьезной — рассасывала мятные конфеты, и мне становилось лучше, плюс больше пила, больше гуляла», — отметила артистка.

Анна Михайловская

Актриса Анна Михайловская, которая уже воспитывает десятилетнего сына Мирослава, готовится стать мамой во второй раз. О скором пополнении она сообщила в апреле — известно, что малыш появится на свет летом.

После развода с коллегой Тимофеем Каратаевым артистка нашла личное счастье в новых отношениях. При этом личность избранника она предпочитает не афишировать. Несмотря на беременность, Михайловская не стала снижать рабочий темп: она продолжает активно участвовать в театральных постановках и выходит на сцену, не отказываясь от привычного ритма жизни.

Семья Васильевых

Народная артистка России Татьяна Васильева вскоре снова станет бабушкой — для нее это будет уже восьмой внук. Радостную новость ей сообщил сын, актер Филипп Васильев, вместе с супругой Марией.

Супруги подошли к этому моменту с фантазией: они преподнесли известие в виде подарка, среди которого оказалось фото УЗИ в рамке.

В семье уже растут дети, поэтому к появлению еще одного малыша родители полностью готовы. Новость вызвала бурю эмоций — Васильева не скрывала радости, а родные устроили семейный праздник и обсудили, какая помощь может понадобиться будущим родителям.

Анна Бузова

Для Анны Бузовой, младшей сестры Ольги Бузовой, предстоящее материнство станет первым. Она поделилась своими чувствами, отметив, что этот период стал для нее по-настоящему особенным.

«Этот отпуск у нас особенный, потому что впервые за 18 лет мы отдыхаем уже втроем. И мы очень счастливы», — отметила артистка.

Сама Ольга Бузова рассказала, что одной из первых узнала о беременности сестры. По ее словам, новость стала настоящим сюрпризом и вызвала сильные эмоции.

«Я узнала первая, Анечка приехала ко мне в декабре, поздравить с Новым годом. Вместо подарка я увидела пинеточки, конечно, это было до слез. Давно мы все хранили ее тайну. Это радостное событие для всей семьи», — отметила артистка.

Мила Ершова

Актриса Мила Ершова и ее супруг, актер Святослав Рогожан, вскоре впервые станут родителями. Пара решила не скрывать радостное событие и устроила гендер-пати, на котором раскрыла пол будущего ребенка — у них родится сын.

Их история началась еще в студенческие годы: будущие супруги познакомились во время учебы в театральном училище, вместе строили карьеру и даже снимались в одном проекте. Они давно говорили о желании создать семью и стать родителями до 30 лет — теперь их планы воплощаются в жизнь.

Ангелина Селезнева

Актриса Ангелина Селезнева также готовится к рождению первого ребенка. Вместе с супругом Владимиром Селезневым они решили не устраивать громких мероприятий, ограничившись камерной фотосессией, посвященной беременности.

Будущий отец не скрывает эмоций и делится своими чувствами, говоря о семье с теплотой и надеждой на будущее.

«С нежнейшей, любимой, красивой, талантливейшей, моей теперь очень родной Ангелиной Селезневой, а раньше Закерьевой, мы создали семью пока маленькую. Но — пока. Очень надеюсь, в будущем большую и дружную!» — отметил артист.

