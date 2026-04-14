Филипп Киркоров вновь стал отцом? В доме поп-короля услышали детский плач

Появились кадры из дома Филиппа Киркорова, на которых слышен плач младенца

Артист уже воспитывает двоих подростков, появившихся на свет при помощи суррогатного материнства.

Поклонники народного артиста России Филиппа Киркорова обсуждают странную деталь в новом видео, снятом в доме певца. На записи, появившейся в соцсетях блогера и рекордсмена Павла Иванова, слышен детский плач.

Запись привлекла внимание фанатов, так как 13-летний сын артиста Мартин и 14-летняя дочь Алла-Виктория уже давно вышли из младенческого возраста.

Что попало на видео

Кадры, снятые в особняке Киркорова, быстро разлетелись по сети. Пользователи обратили внимание не на обстановку или самого блогера, а на звуковой фон. В какой-то момент на записи послышался вскрик ребенка. Инцидент тут же породил бурные обсуждения. Фанаты гадают: откуда в доме поп-короля взялся младенец?

Официальных комментариев от самого артиста пока не поступало. Представители певца также хранят молчание, не подтверждая и не опровергая слухи.

Что известно о детях Киркорова

У Филиппа Киркорова двое детей — сын Мартин и дочь Алла-Виктория. Оба появились на свет с помощью суррогатного материнства.

Артист воспитывает их один и часто делится успехами наследников.

Известно, что Мартин увлечен спортом, а дочь интересуется архитектурой. Сами дети, по признанию певца, не хотят связывать свою жизнь с шоу-бизнесом и стараются держаться в тени.

