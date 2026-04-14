«Она догоняет, а я убегаю»: Александр Петров о желании заняться режиссурой

Александр Петров еще не все сказал в актерстве, поэтому не берется за режиссуру

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Актеру уже не раз поступали предложения снять какой-либо проект.

Актер Александр Петров еще не все сказал в актерской профессии, поэтому не берется за режиссуру. Об этом артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Коммерсант».

«Она (режиссура. — Прим. ред.) меня догоняет, а я от нее убегаю. Она меня снова догоняет, я от нее убегаю. <…> На двух стульях усидеть тяжело, да это и не нужно. Мне здесь интересно. Я в актерской профессии далеко не все сказал, и все только начинается у меня», — пояснил артист.

Петров уточнил, что ему несколько раз поступали предложения занять кресло режиссера и снять либо полнометражную картину, либо сериал. Но он всегда отказывался. Однако знаменитость не отрицает возможность все же заняться и этой деятельностью.

«Рано или поздно режиссура меня догонит, и это будет тоже интересно», — заверил актер.

Как постановщик полнометражного или многосерийного проекта Петров действительно не выступал. Однако как режиссер в 2020 году он снял короткометражный фильм «Ангел».

