«Э, братва, завязывайте»: водитель в Дагестане разнимал дерущихся ежей
Фото, видео: 5-tv.ru
Колючие зверьки так увлеклись боем, что не реагировали на фары и сигналы машин.
В отряде звезд боевых искусств Дагестана появились новые герои. Их нашли совершенно случайно — ночью, прямо на дороге. Два ежа бились с такой яростью, что не реагировали даже на сигналы машины и свет фар.
Водителю пришлось вмешаться. Хотя перед тем как разнять бойцов, мужчина искренне пытался выяснить причину конфликта.
«Э, братва, завязывайте, че с вами, че не поделили? Как вас сейчас разнять тоже, ну-ка» — обратился он к ежам.
В итоге житель Дагестана развел соперников по разным углам и даже смог избежать болезненных уколов.
