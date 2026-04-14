«Э, братва, завязывайте»: водитель в Дагестане разнимал дерущихся ежей

Колючие зверьки так увлеклись боем, что не реагировали на фары и сигналы машин.

В отряде звезд боевых искусств Дагестана появились новые герои. Их нашли совершенно случайно — ночью, прямо на дороге. Два ежа бились с такой яростью, что не реагировали даже на сигналы машины и свет фар.

Водителю пришлось вмешаться. Хотя перед тем как разнять бойцов, мужчина искренне пытался выяснить причину конфликта.

«Э, братва, завязывайте, че с вами, че не поделили? Как вас сейчас разнять тоже, ну-ка» — обратился он к ежам.

В итоге житель Дагестана развел соперников по разным углам и даже смог избежать болезненных уколов.

